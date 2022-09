Hoe berekenen taxateurs de prijs voor de grond rondom de Aarhof? Dat wil dit raadslid weten

,,Ik wil dat taxatierapport inzien, om te zien waarop het bedrag gebaseerd wordt”, zegt De Groot. ,,Ik moet mijn controlerende functie als raadslid kunnen uitoefenen. Het is dan toch heel raar om wel het bedrag te horen, maar niet hoe dat tot stand is gekomen?”

Muziek in nachtclubs zachter? Ondernemer Walter vindt het belachelijk: ‘Dit is de doodsteek’

Fietser geschept door bakwagen in Alphen: slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Hoe zit het ook alweer? Ontwikkelaar SB Real Estate kocht het winkelcentrum in 2019 en heeft grootse plannen voor renovatie van het winkelcentrum en het gebied eromheen. Zo is het de bedoeling dat er twee woontorens komen, met samen ongeveer driehonderd woningen. Ook komt er een parkeergarage met 220 plekken.

Zorgvuldigheid

In de overeenkomst tussen de gemeente en SB is afgesproken dat een deel van de grond rondom De Aarhof óók aan de ontwikkelaar wordt verkocht. Om de prijs voor die kavels te bepalen, worden nu drie taxateurs ingeschakeld.

De gemeente levert een taxateur, SB levert er één en beide partijen wijzen samen nog een taxateur aan. Zo moet een ‘bindende en marktconforme prijs’ worden vastgesteld. ,,Zorgvuldigheid bij het vaststellen van de marktwaarde van de door de gemeente te verkopen percelen is zoals altijd, maar in dit geval in het bijzonder, cruciaal”, schrijft de gemeente.