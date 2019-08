Hoe bierbrouwen in de garage uitgroeide tot het leiden van een bierimperium

update 16 voertuigen betrokken bij ongeluk op A12 bij Woerden: file loopt op

18:04 Op de A12 is in de richting van Utrecht bij Woerden vanmiddag een ongeluk gebeurd, waarbij 16 voertuigen zijn betrokken. Dat meldt Rijkswaterstaat. Een van de wagens is gekanteld, is op een foto van Rijkswaterstaat te zien. Door het ongeluk zijn meerdere rijstroken afgesloten. Weggebruikers lopen hierdoor flinke vertraging op.