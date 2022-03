Hoe deze verwelkte tuin in Boskoop helemaal opbloeide (en nu ieder jaar 15.000 bezoekers trekt)

Tegenslag voor verdachten wurgmoord: slachtof­fer Mimoun blijkt uren eerder overleden dan gedacht

Uit nieuw onderzoek naar de moord op Mimoun Bergoual in zijn woning in Oud Ade blijkt dat de man mogelijk enkele uren eerder om het leven kwam dan tot nu toe werd aangenomen. Deze uitkomst is slecht nieuws voor de vier verdachten in de moordzaak.

9 maart