Hoe een schreeuwende bewoner twee overvallers wegjoeg

De daders belden rond 23.00 uur aan bij het slachtoffer en wisten vervolgens de woning binnen te dringen. Het slachtoffer begon direct te schreeuwen waarop de twee daders de woning verlieten. Het tweetal rende weg in de richting van het Koningshof. Daar zijn ze in een donkerkleurige auto gestapt en uit het zicht verdwenen. De politie startte direct een onderzoek in de omgeving, maar van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Signalement

Er is volgens de politie maar een summier signalement van de daders bekend. Het gaat om twee mannen die tussen de 1.85 en 1.95 m lang zijn. Beiden hebben een smal postuur en waren in het donker gekleed. Getuigen kunnen contact opnemen met de recherche in Alphen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.