Hoe gaat die woonwijk in de Gnephoek er nou uitzien (en wanneer kan ik er gaan wonen)?

Ulvenhout­se loods wordt onterecht gebruikt voor diervoer en konijnen­bak­jes, vindt de rechter

ALPHEN-CHAAM - De opslag van diervoer en andere benodigdheden voor knaagdieren in een loods in Ulvenhout moet binnen twee weken stoppen. De voorzieningenrechter in Breda heeft het college van B en W van Alphen-Chaam gelijk gegeven.

19:05