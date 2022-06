Hoe gaat het met inwoners na corona? Gemeente peilt dit met enquête: ‘Nooit uitsluiten dat er nog pijn zit’

Hup, de coronasteunregelingen in de bureaulade, nog wat aanvragen afhandelen en klaar? Niet in Kaag en Braassem. Deze gemeente peilt met een enquête hoe het nu eigenlijk met haar inwoners gaat.

In tijden van crisis moet je ook checken hoe het er ná die crisis voorstaat, heeft Kaag en Braassem ooit in haar beleid opgeschreven. En dus is de tijd ná de coronapandemie óók belangrijk, licht woordvoerder Linda Nieuwenhuizen toe.

,,Nu de beperkende regels zijn vervallen, lijkt het gewone leven door te gaan. Maar je kunt nooit uitsluiten dat ergens nog leed of pijn zit. Dus we willen graag weten hoe het met iedereen gaat.’’

Papieren versie

,,Een tweede reden om deze enquête te houden, is dat we willen kijken hoe onze inspanningen als gemeente hebben uitgepakt en of we eventueel dingen anders moeten doen. We willen ervan leren.’’

De enquête is wegens de privacyregels niet aan de inwoners persoonlijk gestuurd. Daarom staat de link onder meer op de gemeentesite en in socialemediaberichten. In openbare gebouwen ligt ook de papieren versie. Invullen gebeurt anoniem. Verenigingen en instellingen hebben een afzonderlijke enquête gekregen.

Jongeren

Wat als signalen als ernstige eenzaamheid of depressieve gedachten uit de enquête naar voren komen? ,,Via ons netwerk met bijvoorbeeld welzijns- en jeugdwerkorganisatie De Driemaster, huisartsen en ggz hebben we nauw contact. Over en weer is dus extra aandacht voor dergelijke signalen.’’

Voor zover dat binnen haar mogelijkheden lag, heeft de gemeente daar in de afgelopen tijd al op ingezet. Zo hebben de burgemeester en de wethouders mantelzorgers in het zonnetje gezet, ouderen bezocht en met jongeren gepraat.

Nieuwenhuizen: ,,Wat we nu met de enquête graag willen weten, is wat de mensen bezighoudt. En we vragen expliciet wat wij als gemeente daarin kunnen betekenen.’’

