Hoe heldhaftige vrachtwagenchauffeur Tommy (28) een groot ongeluk op de snelweg voorkwam

Alphenaar krijgt acht jaar cel voor schietpar­tij woonwagen­kamp Goudse Rijpad

11 november Stephan M. (40) uit Alphen is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar celstraf voor poging tot doodslag op twee medebewoners van woonwagenkamp Goudse Rijpad. Dat betekent dat hij drie jaar langer moet zitten dan de vijf jaar waartoe de Haagse rechtbank hem in eerste instantie had veroordeeld.