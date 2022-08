Hoe paraglider tegen schuur kon vliegen is nog een raadsel: ‘Van koers veranderen kan in kwart seconde’

Een paraglider is zondag aan de Hogedijk in Nieuwkoop zwaargewond geraakt toen hij bij de landing tegen een schuur botste . De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Voorzitter Joost Mineur van de vereniging Sky Gliders, (waarvan het slachtoffer lid is) wacht het onderzoek af.

In hoeverre kun je uit koers raken? Ben je aan de grillen van de wind overgeleverd?

,,In principe gebeurt dat niet zomaar. Je voelt veeleer waar je naartoe vliegt’’, legt Mineur uit. ,,Je moet je voorstellen dat het een enorme bak lucht is waarin je zweeft. De wind voel je in principe niet. Wat je wél waarneemt, is de snelheid ten opzichte van de grond. Je kunt met 35 kilometer per uur tegen de wind in vliegen, terwijl het vanaf de grond lijkt alsof je stilstaat’’, vertelt de instructeur.

Hoe bepaal je waar je heen gaat?

Met minstens twee instrumenten, licht Mineur toe. ,,De variometer registreert je stijg- en daalsnelheid. Daarmee heb je al een goed inzicht in waar je heen vliegt. De hoogtemeter is het andere belangrijke instrument.’’

Quote Áls het mis gaat, kan het wel meteen behoorlijk mis gaan Joost Mineur, Sky Gliders

Kun je als paraglider goed sturen of ben je aan de elementen overgeleverd?

,,Een paraglider heeft relatief weinig gewicht. Naast het eigen lichaamsgewicht is de uitrusting 10 tot 15 kilo. Met dat totaalgewicht van 60 tot 120 kilo heb je als paraglider een lage inertia of massa-traagheid. Heel anders dan als bij voorbeeld een boot van koers moet veranderen. Dan heb je het al gauw over 50 of 100 ton. Dankzij de zeer lichte vleugel kun je in een kwart seconde van richting veranderen en een obstakel vermijden. Maar andersom kan een beslissing ook fout uitpakken. Je moet goed bij de les blijven.’’

Een riskante sport?

,,In deze sport komen heel weinig verwondingen voor. Maar áls het mis gaat, kan het wel meteen behoorlijk mis gaan. Maar bij voorbeeld mountainbiken of skiën kent veel meer risico's. En als je ziet hoeveel er wekelijks bij paardrijden gebeurt, daar komen wij niet in de buurt.’’

