Hoe redde Henriëtte in WO II honderden kinderen? Dat verhaal hoor je in dit Alphense wijkcentrum

column Excuses na woningover­val waarbij werd gedreigd kinderen af te slachten: Sarik heeft ‘echte spijt’

Sarik wil zijn excuses aanbieden. Waarvoor? Omdat hij samen met zijn maten ’s nachts een woonhuis binnendrong? Of omdat hij de Boskoopse gezinsleden in hun eigen huis knevelde, een prop in de mond stopte en dreigde hun ledematen af te snijden als zij hem geen geld zouden geven? Of omdat hij een mes tegen hun keel zette? Of omdat hij tegen de vader en moeder siste dat hij hun kinderen zou afslachten als zij hem de kluis niet zouden aanwijzen?

21 april