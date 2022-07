Hoe streektaal in de regio langzaam wordt verdrongen: ‘Over 40 jaar is het afgelopen met het dialect’

Op de raadplaat van twee weken geleden zat een groepje oudere plattelanders samen met een wetenschapper aan tafel. Het waren inwoners van de streek rond de Meije bij Bodegraven. Ze spraken in 2020 over ‘hun’ streektaal en dialect, het Rijnstreeks. Daarbij kwamen woorden ter sprake als knieper (dat zowel pannenkoek als gierigaard kan betekenen) en een knorrel (een kromme augurk in Roelofarendsveen).



De wetenschapper was neerlandicus Stephan de Vos, die studie maakt naar dialecten en streektaal. Gerard Brouwer van het poldermuseum bracht de mannen bij elkaar. De laatste herinnert zich nog mooie uitdrukkingen van die dag, zoals ‘Als as meel was en turf spek, aten we alle dag koekebak’.