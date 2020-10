Hoe Vepo Cheese uit Bodegraven in 100 jaar van dorpsmarkt naar mondiale klantenkring is gegaan

Vepo Cheese raspt, snijdt, portioneert en verpakt vele soorten kaas. Wat in 1920 begon als een eenmanszaak met in- en verkoop van boerenkaas in Bodegraven, is in 100 jaar tijd uitgegroeid tot een internationale speler die zijn kaasplakjes, -stukjes en -sticks afzet over de hele wereld. ,,Als alle Chinezen één plakje kaas per dag gaan eten, dan zijn dat miljarden plakjes per jaar.’’