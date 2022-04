Hoge gasprijzen ramp voor buitenbaden: dit zwembad krijgt hulp van yoghurt-maker

Een wel heel opmerkelijke en creatieve methode gaan ze in Oudewater uitproberen. Dat is zo gekomen. In het zwembadbestuur zit onder anderen Jan Hoogenboom, de eigenaar van de gelijknamige zuivelboerderij aan de Damweg. Doordeweeks stookt zoon Gijs met een houtkachel de waterketel op tot 80 graden om de yoghurt te pasteuriseren. In het weekend is de installatie uit.