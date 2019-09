Hoge Raad: politie aansprakelijk voor schietdrama Alphen

‘Blokkade Alphense hefbrug door boze schipper is uitzonder­lijk’

19 september Het is een ‘enorme uitzondering’ dat schippers uit nijd over te trage brugbediening besluiten met hun vaartuig een rivier te blokkeren. Dit zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland (gaat over de brugbediening) in reactie op de veroordeling van een schipper eerder deze week.