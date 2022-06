Hommeles in Kaag in Braassem: twee grote partijen mogen niet mee besturen en voelen zich ‘gekrenkt’

Plassen in de bosjes hoeft niet meer: deze broers bouwen horeca-hotspot in natuurgebied

Overvallen

,,Je moet een selectiebureau in de arm nemen dat de kandidaten eens goed doorzaagt. Het unanieme raadsbesluit wordt nu aan de laars gelapt. Een klap in ons gezicht. We voelen ons echt gekrenkt en gaan tegen dit college stemmen’’, zegt De Rijk.

Aap uit de mouw

Petra van der Wereld (SvKB) is eveneens ‘heel teleurgesteld’. ,,Na Pinksteren kwam de aap uit de mouw; Pro claimde eigenlijk twee wethouders en wilde er één aan de VVD gunnen. Als een duveltje uit een doosje popten er partijpolitieke belangen op aan de onderhandelingstafel. Dit zijn we vanuit de afgelopen jaren niet gewend van Pro. Maar men wilde blijkbaar de verkiezingswinst verzilveren.’’

Samenwerking

De Wagenaar: ,,Als uit vijf partijen drie wethouders moeten worden gekozen, is het logisch dat twee partijen worden teleurgesteld. Dat is niet leuk, dat erken ik. Maar het is zoals het is. De drie partijen gaan er in elk geval alles aan doen om géén coalitie te zijn, zij willen een raadsbrede samenwerking.’’