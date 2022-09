Honden blijven tóch welkom in dit populaire natuurgebied, maar moeten wél aan de lijn

Dat meldt woordvoerder Juriaan van Leeuwen van NM. De natuurorganisatie trok in april aan de bel: meer en meer werden loslopende honden gesignaleerd, terwijl die volgens de borden aan de riem moeten blijven. Reden? Los rondstruinende honden verstoren reeën, hazen en allerhande vogels.

Nu, een half jaar later, ziet NM het tij ten goede keren in het natuurgebied bij Woerdense Verlaat. Boswachter Van Leeuwen: ,,Sinds we de publiciteit hebben gezocht én duidelijker bebording hebben geplaatst, lopen er minder honden los in De Haeck. Dat is voor ons positief en heeft ons doen besluiten om honden, mits aangelijnd, toe te staan in De Haeck.’’

Niet verslappen

De boswachter: ,,We blijven de situatie uiteraard monitoren, want de situatie moet nu niet verslappen. September en oktober zijn altijd drukke maanden in dit gebied, maar we verwachten dat iedereen zich nu weer aan de regels blijft houden.’’

Bianca Arendse is 'heel erg blij’ met die beslissing. De bewoner van Woerdense Verlaat vond het onterecht dat NM De Haeck wellicht zou sluiten voor hondenbezitters en zette een handtekeningenactie op.

Niet genoeg opengesteld

,,Als ik geen actie had ondernomen, was De Haeck zéker dichtgegaan’’, is haar overtuiging. ,,Ik ben ook blij dat ik burgemeester en wethouders en alle raadsleden een brief hierover heb gestuurd. Zo zie je maar, actie geeft reactie.’’ Helemaal tevreden is zij overigens nog niet. ,,Ik vind dat Natuurmonumenten niet genoeg openstelt. Ze hebben hier zóveel hectares.’’

Boswachter Van Leeuwen zegt dat honden in andere terreinen al gauw verstoring van dieren veroorzaken. Bovendien is op graslanden het gemaaide gras onbruikbaar voor de pachter omdat in hondenpoep een voor koeien gevaarlijke bacterie kan zitten.

