‘Hondenplons’ in Alphen en Schoonhoven

Landelijke primeur is voor Alphen: groene eilandjes in kanaal zorgen voor betere waterkwali­teit

In Alphen is een innovatieve manier gevonden om de waterkwaliteit te verbeteren. In het Omloopkanaal liggen sinds deze week tien drijvende eilanden en een Boskoopse schouw (een bootje uit de Romeinse tijd), beplant met groen.

11:01