Honderd tips in zoektocht: auto van Yvette's opa is gevonden

De auto, een bijzonder model van de Ford Taunus mét leren dak, was jarenlang in de familie. Toch heeft Hointink er zelf nooit in kunnen rijden. Dat wilde ze wel graag, dus begon ze een zoektocht.



,,Mijn opa was op de dag van mijn geboorte naar de garage gegaan en had daar een nieuwe auto uitgezocht. Mijn moeder heeft die auto overgekocht na acht jaar en wij hebben er als familie nog tien jaar in gereden. Daarna wilde mijn oom hem nog opknappen als oldtimer, maar de auto begon erg te roesten en er moest veel aan gerepareerd worden. Dus toen heeft hij iemand gezocht die daar wel lol in had. Dat moest eind jaren 90 zijn geweest."