Hondje Romy (17) overleden na aanval pitbull

Sandra en Rick zitten vol emoties. Wat ze vooral niet begrijpen is waarom de pitbull die hun huisdier aanviel niet in beslag wordt genomen. ,,De hondenbrigade zal komen om te onderzoeken of de hond handelbaar is”, zegt Sandra. Het stel is bang voor represailles en wil daarom niet hun volledige naam vertellen en niet herkenbaar in beeld. ,,Nu is het een hond, straks grijpt dat beest een peuter. De vrouw die de hond uitliet, had het beest niet in bedwang”, zegt Rick.



De Alphenaren hebben contact gehad met de politie en hebben een afspraak om aangifte te doen. Ze willen de eigenaar van de hond aansprakelijk stellen, zodat de kosten verhaald kunnen worden. Naast de kosten bij de dierenarts, heeft Rick ook een tetanusprik moeten halen. ,,Dit is onverteerbaar”, snift Sandra. ,,Ik zal mijn hondje zo missen.”



