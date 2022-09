Hoogmadese kerk staat binnenkort in de steigers: eindelijk begint de herbouw na brand van 2019

Over anderhalve maand staat de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade in de steigers, want dan is de langverwachte herbouw begonnen van het op 4 november 2019 door brand getroffen monument.

Afgelopen week zaten het parochiebestuur en de beheercommissie van de kerk om de tafel met de aannemer en architect. ,,We zijn blij dat de kogel door de kerk is en dat de herbouw - daarin hebben wij altijd geloofd - nu daadwerkelijk gaat beginnen”, reageert Leo van Wijk namens het kerkbestuur.

Toen begin juni duidelijk werd dat het bisdom instemde met herbouw zei Van Wijk nog dat de aannemer met een nieuwe offerte zou komen, omdat bouwkosten fors hoger zijn geworden. ,,Dat is ook gebeurd. Het ziet ernaar uit dat we nog een klein tekort hebben op onze eerder gemaakte begroting, maar we hopen dat onze verzekeraar ons nog iets tegemoet wil komen en anders zullen wij het als parochie zelf moeten ophoesten.”

Kerktoren

Naar verwachting is de herbouw in het voorjaar van 2024 klaar. Nog onduidelijk is hoe groot de schade nou precies is in de kerktoren. De torenspits kwam bij de brand naar beneden.

Het kerkbestuur wilde zonnepanelen, maar daar stak de verzekeraar een stokje voor. Die is bang dat er weer brand uitbreekt. Het vuur in 2019 ontstond doordat het misging bij wegbranden van verfresten in de nok van de kerk.

