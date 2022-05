Hoogvliet tijdelijk zonder groot deel producten Johma en Heks’nkaas: ‘Te hoge prijzen van leveranciers’

GOUDEN POLLEPEL Alleen pizza's? In deze pizzeria geniet je ook van een klassieke visschotel én eenden­borst­fi­let

De pizzabakker van dit Sardijns imperium in Alphen heeft een drukke avond in de volle zaak. Naast zijn normale werk mag hij ook menigmaal de deur sluiten achter rennende jongetjes. Het is hier levendig, ongedwongen, hartelijk en lekker.

