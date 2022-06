Hugo de Jonge wijst oud-Deltacommissaris Wim Kuijken (69) aan als ‘mediator’ voor de Gnephoek

Dat meldt De Jonge in een brief. Kuijken, die veel ervaring heeft als bestuurder en toezichthouder en nu voorzitter is van de Kiesraad, wordt ‘extern onafhankelijk adviseur’.

,,Kuijken heeft de inhoudelijke en bestuurlijke expertise om de betrokken partijen en mij onafhankelijk te adviseren over de mogelijke ontwikkelrichting van de Gnephoek in relatie tot de woningbouwopgave’’, aldus De Jonge. Hij moet de provincie en de gemeente dichter bij elkaar zien te brengen.

Alphen wil graag bouwen in deze polder, het liefst flink ook. Er zouden volgens de gemeente duizenden huizen kunnen komen. Maar de provincie houdt dit tegen. De grond is te slap, het is te duur, het zou te lang duren voor er gebouwd kan worden en de toegang is lastig te regelen, aldus Zuid-Holland.

Onlangs kwam minister De Jonge zelf naar Alphen om over de Gnephoek te praten. Hij beloofde dat er eind van dit jaar duidelijkheid is over het wel of niet bouwen in de polder ten noorden van de stad.

Kuijken gaat in gesprek met de betrokkenen en zal in het najaar een advies uitbrengen. Dat wordt de basis voor het besluit over de Gnephoek.

