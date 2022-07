Huh, méér natuur terwijl de landbouw in het nauw gedreven wordt, hoe dan?

Allereerst, wat heb ik aan meer natuur? Is het niet handiger voor bijvoorbeeld de landbouw om juist minder natuur te hebben?

,,Ik ken maar weinig mensen die echt minder natuur willen. De meesten stellen prijs op meer bomen, meer groen, vlinders, bijen. En dat is ook heel goed, want zonder natuur is er geen leven. De crux is veeleer hoe je de natuur op een goede manier in stand kunt houden. En daar zitten momenteel de haperingen in, waardoor mensen soms zeggen ‘doe maar wat minder natuurgebieden’. Natuur is niet ‘lastig’, denk ik. Natuur gaat samen met schone bodem, lucht en water. Ze draagt bij aan het welzijn van mensen. Ik heb nog nooit iemand gehoord die voor z'n lol op vakantie gaat naar een industrieterrein.’’