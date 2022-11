Huilend doet slachtoffer (88) haar verhaal: 9000 euro spaargeld weg na babbeltruc van ‘bankmedewerker’

live twitter Snikkend zet vader foto van Esmee neer in rechtbank: ‘Vrijdag zou ze 15 jaar worden’

De familie van Esmee (14) nam maandag het woord in de rechtbank. Volg in dit bericht het laatste nieuws over de rechtszaak over de dood van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk op oudjaarsdag.

12:22