Hulpdiensten groots ingezet na melding auto te water Zwammerdam; bestuurder komt even later aangefietst

Hulpdiensten rukten vanavond massaal uit wegens een melding van een auto te water in Zwammerdam. De bestuurder hiervan was verdwenen van de plaats van het ongeval. Niet voor lang: hij kwam even later aangefietst.

Een duikteam van de brandweer speurde na de melding direct naar betrokkenen die mogelijk in de sloot langs de Spoorlaan terecht waren gekomen. Een brandweerman die al ter plaatse was, sprong zelfs voor het duikteam er was in het water om een eerste zoekslag te maken naar een eventuele drenkeling.

Het bleek niet nodig: de automobilist wist na het ongeluk zelf uit de wagen te klimmen en is vervolgens vertrokken. Hij kwam even later terug op de fiets. Het incident trok veel bekijks.