Huurders hoeven tóch niet extra te betalen voor warmtepomp in nieuwe woning

In september meldde de gemeente dat zij een kort geding zou aanspannen tegen De Raad Bouwontwikkeling, vanwege huurovereenkomsten voor 25 nieuwe huurwoningen in Weideveld. Deze zomer kreeg de gemeente van bewoners klachten over die overeenkomsten. In de woningen zijn warmtepompen geïnstalleerd. Bewoners moesten die pomp leasen of kopen. Dat bedrag komt bovenop hun huurbedrag. Ook andere extra pakketten (bijvoorbeeld een uitbouw of luxere afwerking) worden in rekening gebracht, bovenop de huurprijs.