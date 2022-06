Iedere vijf seconden een snelheidsbekeuring in 2021, hoeveel in Alphen?

In Nederland werd in 2021 twaalf keer per minuut iemand bekeurd voor te snel rijden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Independer, de vergelijkingssite voor onder meer verzekeringen, analyseerde de CJIB-cijfers per gemeente. Daaruit blijkt dat in Alphen 77698 bestuurders een prent kregen vorig jaar.

Stichtse Vecht scoort met ruim een half miljoen bekeuringen het hoogst van alle gemeenten, maar dat komt omdat de trajectcontrole van de A2 dwars door de gemeente loopt. Daarmee is de tienbaans A2 al jaren dé boete-hotspot van Nederland.

In Alphen werd de snelheid met gemiddeld 7 kilometer per uur overschreden. Van alle bekeurde bestuurders reed niemand meer dan dertig kilometer te hard. Wie dat binnen de bebouwde kom wel doet, of 40 kilometer te hard rijdt op de autosnelweg, krijgt een strafbeschikking en een aantekening op het strafblad.

Bron: Overzicht verkeersboetes Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Enkhuizen was in 2021 het paradijs voor de hardrijders. Daar werden in het hele jaar maar vier snelheidsboetes uitgedeeld, nergens in Nederland was dat aantal zo laag.

Bron: Overzicht verkeersboetes Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In totaal werden in Nederland 6,7 miljoen boetes uitgedeeld voor snelheidsovertredingen in 2021. Dat was al meer dan in het (corona-) jaar ervoor. Ook voor 2022 verwacht het CJIB weer meer snelheidsboetes. In de eerste vier maanden van dit jaar werden al bijna twee miljoen mensen betrapt.