‘Ik doe dit voor jou’, zei Alphons kort voor zijn dood tegen kleindochter. Hij maakte nog één tekening

VAN WIEG TOT GRAF Gerrit (1945-2022) reed al auto toen hij 13 jaar was, maar haalde zijn rijbewijs pas op zijn 50ste

Verzamelen zat hem in het bloed. Iets weggooien vond hij zonde. Het kon altijd nog wel eens van pas komen. Maar behalve verzamelaar was Gerrit Oosterbeek ook uitvinder en heel handig. Zoon Simon: ,,Elke zaterdag hield hij ‘spreekuur’ in zijn mancave. Tegen betaling van een pakje shag repareerde hij dan spullen.’’

14 december