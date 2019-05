‘Ik leefde continu met de angst om in mijn broek te poepen’

Meer bedden in migranten­ho­tel Boskoop uit beeld na komst Aldi

17 mei Plannen voor nóg meer bedden in het arbeidsmigrantenhotelcomplex in het Boskoopse Westpark kunnen de ijskast in. Met de komst van Aldi is er geen plek voor een nieuw complex of het uitbreiden van de huidige twee complexen, zegt ontwikkelaar Green Real Estate.