In deze gemeente in de regio werden de meeste baby’s geboren

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de bevolking in 335 van de 344 gemeenten. De groei komt vrijwel volledig door migratie uit het buitenland, concludeert het statistiekbureau op basis van cijfers tot december. Oekraïners trokken massaal uit hun land na de Russische inval in februari. Ongeveer 89.000 van hen hebben zich sinds februari ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Veel Oekraïners zijn ook weer weggegaan uit Nederland.

Bedrijfspanden in regio vallen steeds vaker in buitenlandse handen: huur schiet omhoog

In vrijwel elke gemeente was sprake van een sterfteoverschot. Dit betekent dat er meer mensen overleden dan dat er baby’s werden geboren. Het Groene Hart wijkt in dat alles af van het landelijke beeld. Alleen in Woerden zijn meer mensen overleden dan dat er zijn geboren.

Babyrijkste gemeente

In Waddinxveen is het verschil tussen het aantal geboorten (412) en het aantal sterfgevallen (197) het grootst. Met 1009 geboorten in een jaar tijd is Alphen in 2022 de babyrijkste gemeente van deze regio.