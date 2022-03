In deze gemeente verdwenen ineens vijftig borden: ‘Wat moét je met het bord van Dirk Bavolaan?’

In deze nieuwe wijk hebben álle huizen dezelfde lantaarn (en is alles in de Engelse stijl gemaakt)

‘Tudortuinen’ is de veelbelovende naam van een nieuw woonwijkje in Waddinxveen. Alsof je gaat wonen in een Engels park. Een beetje geldt dat wel voor de bewoners van 86 woningen in fase 4, waarvan de bouw net begonnen is. Wethouder Martijn Kortleven gaf het startsein.

10 maart