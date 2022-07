In deze gemeente zijn de meeste warmtepompen via subsidie geïnstalleerd (en hier de minste)

Nieuwkoop is in het Groene Hart relatief gezien koploper. Hier zijn 247 warmtepompen op deze manier geïnstalleerd. Dat komt neer op 20,5 pomp per duizend huishoudens. Daarmee doet deze gemeente het zelfs in absolute aantallen haast beter dan grote buur Alphen. In Alphen, dat bijna vier keer zoveel inwoners heeft, zijn 303 pompen via de subsidie neergezet (6,2 per duizend inwoners).