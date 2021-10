In deze truck kun je precies zien hoe veel mensen er nú in Hoog Catharijne of de Markthal lopen

Groene Hart in... Knokpartij­en en blowen: jongeren­soos zorgde voor rillingen op de rug bij ouders

22 oktober In 1972 liepen treurige jongeren uit Alphen in een rouwstoet over de Julianabrug. Het was een laatste eerbetoon aan hun geliefde en befaamde jongerensoos Zappa, gevreesd door de Alphense ouders.