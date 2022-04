In dit restaurant bestel je je eten op een tablet (en het merkwater is er goedkoper dan 12 jaar geleden)

column Bij Daniëlle thuis geldt nu: zolang je niet stinkt hoef je niet te douchen

Ik wilde er eigenlijk vorige week al over schrijven maar het was nog te vroeg. Ik moest het nog een plekje geven. Inmiddels kan ik er wel weer over praten. Ik heb de nieuwe energietarieven binnen, net als velen in Woerden. Vanaf deze maand gaan wij drie keer zoveel betalen voor gas en stroom. Ik typ deze column dan ook op een mechanische typemachine bij kaarslicht met handschoenen en een dikke trui aan.

