In Nederland is hij uitbehandeld, in Duitsland hebben ze hoop

Column Tijd kan levens redden en schades beperken

12:32 Niklas Blesgraaf gaat een kopduel aan met een speler van RKAVV. In hun streven de bal te raken knallen hun hoofden tegen elkaar. Al in de lucht verliest Blesgraaf zijn bewustzijn en valt als een plumpudding op het kunstgras van Alphense Boys. Het is een akelig gezicht. De mensen langs de kant houden hun adem in.