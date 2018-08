In Tikibad bestolen Alphense heeft portemonnee terug

Maak kennis met onze nieuwe app: vier apps in één

13 juli Het AD heeft een nieuwe app! Niet zomaar een app, maar vier apps in één, alsof het een kubus is. Wij willen hiermee jou als gebruiker vier verschillende ervaringen bieden; op iedere zijde een nieuwe wereld. Op deze manier kun je sneller naar wat jou interesseert, naar het nieuws uit jouw stad of de video met de samenvatting van de Formule 1 met Max Verstappen.