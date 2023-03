In vorm na transferperikelen: Sami Haouam bezorgt Alphense Boys zege op VOC

Hertha blijft overeind in extra lange blessure­tijd: ‘Prijs is een prijs en die moet je vieren’

Hertha is er zaterdag in geslaagd om de tweede periode te winnen. In eigen huis had de vierdeklasser genoeg aan een gelijkspel, maar in extremis werd alsnog gewonnen van Diemen (2-1). De periodetitel werd vervolgens op en buiten het veld goed gevierd.