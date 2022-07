Indra, Milou en Madelief (14 en 15) bakten vijf plantenpotten en startten zo het meest succesvolle bedrijf op

Het is écht wildwest op dit beruchte kruispunt: élke minuut lapt een automobi­list de limiet aan zijn laars

Het is wildwest op de N207 in Leimuiden. Dat is niet alleen een praatje van de mopperende buurt, maar blijkt nu ook uit de cijfers. Bijna één bestuurder per minuut trapt het gaspedaal te diep in.

7:00