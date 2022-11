Ingrid (79) bracht er romantische uurtjes met verloofde door, nu is theehuisje terug: ‘Zoveel herinneringen’

Sint op zwart zaad: door ‘regeldruk’ is zaterdag de allerlaat­ste intocht in Bodegraven

De Sinterklaasintocht komende zaterdag in het centrum van Bodegraven is de laatste die de Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) organiseert. Door ‘toenemende regeldruk’ komt de BOV handen en middelen tekort om de intocht te regelen. ,,Met pijn in het hart nemen we deze beslissing. Geen leuke, maar wel de juiste”, licht BOV-voorzitter Quint Langerak toe.

