Inspraak bewoners heeft effect: Aarhof-woontorens wisselen van plek om schaduw te voorkomen

Dat meldt het Alphense gemeentebestuur in een brief aan de raad over de voortgang van het project. De Aarhof wordt straks door ontwikkelaar SB Real Esate flink gerenoveerd. In de plannen zit ook een parkeergarage en twee woontorens van pakweg 60 en 45 meter, die samen ongeveer 300 woningen moeten tellen. Daarvan wordt 45 procent betaalbaar: voor koop tot de NHG-grens, en voor huur duizend euro per maand.

Maar over die hoogte van die hoogste, noordelijke toren klonken zorgen, zo merkte SB toen het tijdelijk een informatiecentrum voor bezoekers had geopend in De Aarhof. Nu is besloten de torens te wisselen. Dat betekent dat er geen schaduw voor omwonenden en op de terrassen aan de Aarkade terecht zou komen. De schaduw valt vooral op het winkelcentrum zelf.

Volgens de planning die er nu is, begint de aannemer in het vierde kwartaal van 2023 met de bouw. Die duurt naar verwachting 2,5 tot 3 jaar. In september of oktober is er op het gemeentehuis weer een presentatie over de plannen, die het sluitstuk vormen van een grote opknapbeurt voor de gehele Alphense Lage Zijde.

