Invasie van valse wolfspinnen in het Groene Hart: explosie van waarnemingen van bijtende giftige spin

De valse wolfspin rukt op in het Groene Hart. Vijf jaar geleden was de bijtende spin uit het Middellandse Zeegebied nog nergens te bekennen in de regio, dit jaar werd de wolfspin 23 keer gezien. Dat blijkt uit een analyse van ANP op basis van cijfers van Waarneming.nl.

In 2019 dook de spin voor het eerst op in het Groene Hart, te weten in Zuidplas en de Krimpenerwaard. Het jaar erop werd de wolfspin ook in Alphen en De Ronde Venen gezien. In 2021 werd hij behalve in Alphen ook in Waddinxveen en Oudewater waargenomen.

Het ging om 2 tot 3 meldingen per jaar, maar dit najaar is er een explosie aan waarnemingen. In september en oktober werd de valse wolfspin 22 keer gesignaleerd in het Groene Hart. Het nieuws dat het subtropische dier zich definitief in Nederland had gevestigd was begin september groot nieuws.

De valse wolfspin is in heel het land bezig met een opmars: Waarneming.nl, de website waar natuurliefhebbers planten en dieren die zij hebben gespot door kunnen geven, ontving dit jaar al bijna 1600 meldingen. Dat zijn er ruim vijf keer zo veel als in heel 2021.

Eigenlijk hoort de spin thuis in het Middellandse Zeegebied, maar ze kunnen steeds beter overleven in het Nederlandse klimaat, merkt spinnendeskundige bij Naturalis Peter van Helsdingen. ,,De spin komt inmiddels voor in de meeste delen van Nederland, al sinds een jaar of tien.” Hoe het beestje ooit in Nederland terecht is gekomen, weet Van Helsdingen niet. ,,Maar hij heeft zich hier goed gevestigd.”

Bijten

De valse wolfspin is wat groter dan de gemiddelde Nederlandse spin. Door zijn grootte kan de wolfspin door de huid van mensen heen bijten. De valse wolfspin bijt in principe alleen als deze zich bedreigd voelt en de pijn is vergelijkbaar met een wespensteek.

Mensen die een valse wolfspin in of rond thuis tegenkomen, kunnen deze het beste op zijn plek laten zitten, adviseert Van Helsdingen. ,,Maar mocht je de spin in huis tegenkomen en naar buiten willen brengen, dan volstaat een glas met een kartonnetje eronder. Valse wolfspinnen zitten vaak erg stil en zijn niet zo snel, dus ze zijn goed te vangen. Pak hem in ieder geval niet op met je handen, want ze kunnen dus bijten.”

