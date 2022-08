Inzamelingsactie voor mountainbikeroute Bentwoud loopt stroef: ‘We hadden een streefbedrag van 10.000 euro’

Er staat een dikke maand na het starten van de crowdfunding 1200 euro op de teller en dat vindt Martin Eeelderink mager, zegt hij eerlijk. ,,Op de website waarop onze actie staat, lees je een streefbedrag van 10.000 euro, maar dat is het bedrag dat zij standaard invullen. Neemt niet weg dat we wat meer respons hadden verwacht. Na de zomervakantie gaan we eens kijken hoe we onze inzameling beter voor het voetlicht kunnen brengen en welke acties we nog meer kunnen doen om ons doel te bereiken. Denk aan een loterij of lekkernijen verkopen.”