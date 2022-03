Ja, het bestaat echt: Sandy is moestuincoach en helpt drukke meesters en juffen op school

Deze mensen maakten zélf een plan om van het gas af te gaan (en een vette spaarreke­ning heb je niet nodig)

De een roept dat we snel kerncentrales moeten bouwen. De ander vindt juist windmolens onmisbaar. Maar help, kan ik als argeloze burger dan niets zélf doen om het aardgas vaarwel te zeggen? Wel degelijk, zeggen ze in Kaag en Braassem.

8 maart