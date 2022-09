Jaap werd na hartaanval gereanimeerd door buren Martin en Jacqueline: ‘Dankzij hen ben ik nog in leven’

Wie? Jaap en Wil Sturm en Martin en Jacqueline van Vliet.

Wonen: Hofzichtstraat, Alphen.

Buren sinds: 1998.

Delen met elkaar: gezelligheid en een bijzondere gebeurtenis.

Jaap en Wil Sturm over Martin en Jacqueline van Vliet: ,,Wij wonen hier sinds ons trouwen in 1968. Een prachtige twee-onder-een-kapwoning uit de jaren 30. Met Martin en Jacqueline hebben wij een heel fijn contact. We komen op elkaars verjaardag, maken vaak even een praatje en we klussen met elkaar. Onze huizen houden we goed bij. De voortuintjes zijn in dezelfde stijl en sluiten dus mooi bij elkaar aan. Wij wonen sowieso aan een mooi en rustig straatje dicht bij het centrum. Met alle buren hebben we een goed contact.”

,,Maar het is een wonder dat we dit nu allemaal kunnen vertellen. Op 1 april 2019 kreeg ik, Jaap, een hartaanval. Laat op de avond lag ik opeens dood op de overloop. De buurtjes waren er als eerste bij om te reanimeren. Het was natuurlijk paniek. Mijn eerste herinnering is dat ik er opeens weer was, mijn ogen opendeed en Martin en Jacqueline zag. Ik ben ze eeuwig dankbaar, dat gevoel is te groot om onder woorden te brengen. Nog altijd word ik er emotioneel van als ik erover praat. De band is hierdoor nog specialer geworden. Dankzij de buren ben ik nog in leven. Wie kan dat nou zeggen?’’

Martin en Jacqueline van Vliet over Jaap en Wil Sturm: ,,Wij kennen onze buren Jaap en Wil al langer dan de 24 jaar dat wij hier wonen omdat wij het huis hebben gekocht van onze (schoon)zus en zwager. Jaap en Wil zijn echt heel fijne buren. De buitenzijde houden we netjes samen bij en we stemmen de kleur verf samen af. In december hangen we samen de lampjes in de tuin. Natuurlijk verzorgen we de post en plantjes tijdens vakanties. Naast het klussen samen leren we ook van elkaar. Onze zoon bakt altijd de oliebollen met de jaarwisseling volgens het recept van Jaap die bakker is geweest."

,,De bewuste avond van 1 april 2019 vergeten wij nooit meer. Wij lagen net op bed toen onze schoondochter hulpgeroep bij de buren hoorde. Direct zijn wij erheen gegaan en zagen direct dat Jaap een hartstilstand had. Onze zoon belde direct 112 en wij zijn gaan reanimeren zoals wij hadden geleerd op cursus. Onze dochter is naar de Maranathakerk gerend om de AED te halen. De ambulance was snel ter plaatse en Jaap heeft het gelukkig gered. Sindsdien heffen we jaarlijks op 1 april gezamenlijk het glas om het leven te vieren.’’

