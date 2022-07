Jan (87) toverde vervuilde kwekersgrond om in groen paradijs: ‘Alles is handwerk, ik ben net malle pietje’

Daarom stappen we in zijn elektrische sloep. Het boottochtje moest even wachten, want Van Leeuwen was gewond geraakt doordat hij met zijn kettingzaag een pees in zijn voet had doorgesneden. Nu een paar weken later is hij redelijk hersteld en toont hij graag zijn oase van rust, met veel (beschermde) flora en fauna, dat ligt verscholen in het kwekersgebied en alleen met een bootje is te bereiken.