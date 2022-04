Jarenlange celstraffen voor Alphenaren vanwege grootschalige wietexport naar België

Is dit de nieuwe kans voor boeren? In Kamerik onderzoek naar zonnevel­den op natte veenweide

Kijken of het werkt: een stuk weiland onder water zetten en daarop zonnepanelen plaatsen. In Kamerik komt zo’n demonstratieproject. Het levert niet alleen energie op, het water op het land remt ook de bodemdaling. En, niet onbelangrijk, misschien is het een inkomstenbron voor boeren.

24 april