Je fiets mee in de trein? Dat gaat vanaf vandaag niet meer zo makkelijk: ‘Ik vind het een gedoe’

De 15-jarige Floris stapt maandagochtend nietsvermoedend in Gouda uit de trein met zijn fiets in zijn hand. Hij wordt door een NS-medewerker aangesproken, omdat hij geen reservering had gemaakt voor zijn fiets. ,,Ik kon kiezen of 3,30 euro voor een kaartje of een boete van 60 euro”, vertelt Floris op het perron. ,,Ik snap wel dat ze het doen, maar ik vind het wel een beetje een gedoe.” Met het inmiddels betaalde fietsticket haast hij zich vervolgens door de stationshal richting zijn school in Gouda.