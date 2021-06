Jeroen (51) is directeur van 80 vakantieparken. Maar toen hij kanker kreeg leerde hij wat écht belangrijk is in het leven

Als operationeel directeur van Landal Greenparks is Jeroen verantwoordelijk voor tachtig vakantieparken in acht landen en reist daarvoor de hele wereld over. De inwoner van Hekendorp heeft een bomvolle agenda en streeft altijd een volgend doel na. ,,In mijn baan is geen ruimte voor verslapping, laat staan voor ziek zijn”, schrijft hij in zijn boek.