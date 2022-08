Jeugd beschadigt speeltuin en loopt over dak kinderopvang: de buurt is er klaar mee

Ouders die aan de Mandenvlechter, Marketentster en Lijndraaier wonen waren afgelopen voorjaar heel blij met de nieuwe speeltuin in hun buurtje, maar hebben nu al aangifte moeten doen bij de politie van vernieling. ,,De glijbaan is bekrast en zo waren er nog wat incidentjes. Als je ze aanspreekt, krijg je een grote mond. Het is gewoon heel vervelend. We hebben het idee dat die jongeren niet uit onze wijk komen”, zeggen twee bewoonsters. Ze willen niet met naam in de krant.