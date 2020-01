'Jihad-donateur’ zou zijn vrouw hebben gedwongen sambal te eten

Oplettende medewerker van de bank voorkomt nóg grotere oplichting door ‘slotenma­ker’

29 januari Een klant van de ABN Amro die vandaag in Alphen de limiet van zijn bankrekening wilde verhogen om een ‘slotenmaker’ te betalen, kreeg hulp van de bank. Een oplettende medewerker vertrouwde het niet en belde de politie. Een nog grotere oplichting is hiermee voorkomen, aldus de politie. De dader is alleen wel verdwenen.