Jente's (11) broer heeft leukemie en daarom loopt hij in een korte broek: ‘Wens dat hij weer gezond wordt’

De elfjarige Jente loopt al een week rond in een korte broek. En ja, hij vindt het best koud. Hij doet dat voor z'n oudere broer Rinze die acute lymfatische leukemie heeft. Jentes actie is hartverwarmend; hij haalt geld op voor de instelling die z'n broer beter moet maken.

22 december